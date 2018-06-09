شاهد حسن عسيري يرد على انتقادات مسلسل "شير شات"

أعاد مسلسل "شير شات" الثلاثي الكوميدي حسن عسيري، فايز المالكي، وراشد الشمراني من جديد معاً بعد 10 سنوات على تقديمهم مسلسل "بيني وبينك"، حيث كشف العسيري أن فايز المالكي، منتج العمل، هو صاحب فكرة التجمع من جديد، وذلك بعد سنتين على حل الخلاف بينهما.



وقال عسيري، في برنامج "تفاعلكم" مع الزميلة سارة دندراوي على شاشة "العربية"، إن أهم حلقات مسلسل "شير شات" هي "اللعبة الكبيرة"، و "ساطور مطلق"، بسبب "الاستهداف التي تشهده السعودية".



أما عن الانتقادات التي طالت المسلسل وصناعه بسبب حلقة سفرهم إلى "المغرب" للزواج، طلب عدم إعطاء الموضوع أكبر من حجمه لأن المسلسل يقدم "شخصيات" كوميدية، أي أنها شخصيات على ورق، مشيراً إلى أن "الفيلم المغربي (الزين لي فيك) قدّم الرجل السعودي على أنه أوسخ رجل بالعالم، ولكن لم يهاجمهم أحد".



وعن الانتقادات التي أتت من داخل السعودية على الحلقة، أوضح أن هذه حلقة واحدة فقط، لافتاً إلى أن الرجل السعودي ظهر في حلقات كثيرة أخرى بصفات إيجابية.



وعن تقديم أبطال العمل لرسائلهم بشكل مباشر، ليست فيها أي تطور درامي، قال عسيري إن الحلقة عبارة عن 28 دقيقة أي أنها أشبه بفيلم قصير ذات رسالة، مضيفاً: "أنتم ترددون كلام مش طبيعي".



وأحد الانتقادات أيضاً كانت موجهة من قبل الصحافي السعودي، رجا ساير المطيري، الذي قال: "أصبح في عُرف المسلسلات السعودية أن تخصص حلقات تافهة تجري أحداثها خارج المملكة.. وهي في الحقيقة مجرد سياحة على حساب القناة المنتجة"، ليرد العسيري: "أقدر الأحلام التي يفكر بها رجا ولكن يؤسفني أن يكون التعليق بهذه البساطة"، مشيراً إلى أن عملية الإنتاج ليست سهلة، وأنه لا يمكن المقارنة بين المسلسل السعودي أو البرازيلي أو المصري أو غيره في هذه المرحلة، مؤكداً أن القادم أجمل بسبب تشغيل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمكائن.!



وأضاف أن الصحافة لم تتغير منذ 30 سنة، وأن النقد الذي يسمعه الآن هو ذاته الذي كان يسمعه سابقاً، مبيناً أنه يتقبل برامج مثل "لقيمات" و"رادار طارئ" لأنهما يقدمان تعليقات إيجابية وصحيحة. كما أوضح أنه لا ينظر إلى التعليقات وكأنها مؤامرة ضده.



وأنهى عسيري حواره بـ"رواد التواصل الاجتماعي صار عندهم خرف" ليبرر عدم امتلاكه أي حساب على تلك المواقع، قائلاً: "يجب الاهتمام في حياتنا أكثر".