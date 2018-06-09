هند البلوشي: لدي حق الانتقاد.. وأنتصر للرجل!

بسبب دراستها في مصر، لم تتمكن الفنانة هند البلوشي من لعب دور البطولة في مسلسل "روتين" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، لكن كان لها ظهور خاص في العمل، بترشيح من المخرج عيسى ذياب، معتبرة أن العمل مختلف عن الدراما التي تقدم في الخليج، لذلك أرادت أن تتحدى نفسها من خلاله.



وقالت البلوشي، خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع الزميلة سارة دندراوي على شاشة "العربية"، إن الدور الذي لعبته في المسلسل كان مختلفاً على الورق، إلا أنها قدمت شيئاً آخر على الشاشة "بقيادة المخرج"، إضافة إلى "مجهودها الشخصي"، مؤكدة أن وجودها في رمضان كان مهماً بالنسبة لها.



وكشفت أيضاً أنها تستعد لتقديم مسرحية بعنوان "للحريم فقط" في عيد الفطر، مؤكدة أنها "نصيرة" للرجل، حيث تقول: "في ميزان الحياة، الله خلقنا ذكر وأنثى، ولكن المرأة أصبحت تتولى دور الرجل، ولديها استعداد بأن تستغني عنه في حياتها"، مضيفة أنه "شيء غير طبيعي، لأن المرأة وُجدت لتكوين أسرة، برفقة الرجل"، لافتة إلى أن اسم المسرحية قد يفهم بطريقة خاطئة وأن الدعوة للنساء فقط، قائلة: "بالعكس، الرسالة موجهة للرجل وليس للمرأة".



وعن الرسالة التي وجهتها للفنان مشاري البلام، والتي قالت فيها إن "ما جرى في مسلسل مع حصة قلم من مستوى حوار متدن لا يحصل في كل بيت"، بعكس ما قاله البلام الذي علمت بأنه "زعل" منها، ردّت: "أخوي مشاري فهم غلط، لم أقصده هو ولا بيته، ولكن لا يمكن للبلام أن يعمم أن هذا الحوار المتدني يحصل في كل بيت". كما أشارت إلى أن الناس تتصيد الأخطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن غيرتها على نجوم الفن والمجتمع، هي التي دفعتها للنقد، لافتة إلى أنها حاصلة على دبلوم نقد، وأن لديها حق الانتقاد.