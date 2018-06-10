ريم أرحمة: زدت 10 كيلو.. والرجل سينتصر لأول مرة

في عملٍ "لمع نجم" الكثيرون فيه، أطلت الفنانة #ريم_أرحمة على مشاهديها في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل #الخطايا_العشر، الذي اعتبرته من أهم أعمال مسيرتها الفنية، لافتةً إلى أن "فريق العمل البحريني" تخطى عقبات كثيرة لإنجاح هذا العمل.

وكشفت أرحمة خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي على شاشة "العربية" أن هناك فعلاً خلافات بينها وبين أشخاص في الوسط الفني، لافتةً إلى أن الفرق بينها وبين غيرها أنها باتت ترد علناً لتوضّح لجمهورها ما يجري، بينما كانت تلتزم الصمت سابقاً.

وأوضحت أن الخلافات ليست مبنية على أمور كبيرة لدرجة تصبح معها تمتنع عن مقابلة فنان ما، مضيفةً: "من حقنا نلتقي ونشتغل ونتكلم إن كان هناك عمل يجمعهما سوياً".

وتعليقاً على أحد "سناباتها" عبر تطبيق "سناب شات"، الذي صرحت فيه أن ليس كل النجوم أغنياء، وأن بعض الأشهر تمر عليهم "بدون فلوس"، قالت: "هناك هبّة في مواقع التواصل، حيث يعلق البعض أنهم بحاجة لمساعدة، وإن لم نساعدهم، تتحول تعليقاتهم إلى شتائم أو نقد جارح"، لافتةً إلى أنها لا تتمكن من "بناء منزل" كما طلب أحد متابعيها منها، ولكن بإمكانها المساعدة في الأمور البسيطة.

وكانت الفنانة فاطمة الصفي قد كشفت للدندراوي سابقاً أن أرحمة "فنانة طبخ"، لتعترف رحمة وتؤكد أن "الطبخ" هو أحد هواياتها، حيث تفكر ببرنامج لتقديمه لكنها ليست متأكدة من هذه الخطوة بعد، لافتة إلى أنها زادت 10 كيلو بسنة واحدة بسبب "أكلها".

يذكر أن أرحمة ستقدم مسرحية بعنوان "للحريم فقط" في عيد الفطر المقبل، وتدور أحداثها حسب الممثلة حول "النساء ضد الرجال.. والرجال ضد النساء"، لتعلق دندراوي: "أكيد الرجال غلطانين في النهاية صح؟"، فتجيبها أرحمة "تصدقين لا؟ لأول مرة بننصرهم".