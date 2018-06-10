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شاهد الشيخ خليفة بفرنسا.. وإماراتيون يحتفون "شوفتك عيد"

المصدر: دبي - العربية.نت
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استقبل رئيس دولة #الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في منزله بفرنسا، عدداً من الشخصيات الرسمية، الذين أتوا للتهنئة بشهر رمضان.

ونشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) السبت فيديو لـ #الشيخ_خليفة ، في منزله بفرنسا، يستقبل التهاني والتبريكات بمناسبة #شهر_رمضان_المبارك من الشيوخ حامد وعمر بن زايد ومحمد بن خليفة الذين تمنوا أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على #رئيس_الدولة بموفور الصحة والعافية، وعلى الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء، بحسب ما أفادت وام.

وتداول مغردون إماراتيون صور الشيخ خليفة مع ضيوفه، محتفين بـ"طلته" هذه، كما غرد البعض منهم تحت عنوان " #شوفتك_عيد "

كلمات دالّة

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