شاهد الشيخ خليفة بفرنسا.. وإماراتيون يحتفون "شوفتك عيد"

استقبل رئيس دولة #الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في منزله بفرنسا، عدداً من الشخصيات الرسمية، الذين أتوا للتهنئة بشهر رمضان.

#فيديو_وام | رئيس الدولة يتقبل التهاني والتبريكات بمناسبة #شهر_رمضان_المبارك من سمو الشيوخ حامد وعمر بن زايد ومحمد بن خليفة الذين تمنوا أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة #الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.#وام pic.twitter.com/JCMEawdP58 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 9, 2018

ونشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) السبت فيديو لـ #الشيخ_خليفة ، في منزله بفرنسا، يستقبل التهاني والتبريكات بمناسبة #شهر_رمضان_المبارك من الشيوخ حامد وعمر بن زايد ومحمد بن خليفة الذين تمنوا أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على #رئيس_الدولة بموفور الصحة والعافية، وعلى الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء، بحسب ما أفادت وام.

وتداول مغردون إماراتيون صور الشيخ خليفة مع ضيوفه، محتفين بـ"طلته" هذه، كما غرد البعض منهم تحت عنوان " #شوفتك_عيد "