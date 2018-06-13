فقط في مصر.. كأس العالم يتحول لشيشة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات لشيشة على شكل كأس العالم، تزامناً مع انطلاق مباريات المونديال، ومشاركة منتخب مصر في البطولة لأول مرة بعد غياب دام 28 عاما.

وتكشف الفيديوهات والصور المتداولة على مواقع التواصل أن الشيشة عبارة عن تمثال كأس العالم بشكله الحالي، حيث بدأ المصريون في شرائها من أحد المحال التجارية المملوكة لأحد الوافدين السوريين في مصر.

وتبين أن الفكرة ابتدعها يحيى غليون، سوري الجنسية، وهو صاحب أحد محال بيع الشيشة، الذي يعمل في المجال منذ أكثر من 10 سنوات، وقرر طرحها في الأسواق لتلبية شغف المصريين بكل ما هو جديد، وتزامناً مع مشاركة منتخبهم الوطني في البطولة.

ولاقت الفكرة إقبالاً كبيراً، حيث أقبل الكثيرون على شرائها، كما أصبحوا يطلبونها في المقاهي والمولات، وأصبحت منتشرة ومعروفة باسم "شيشة كأس العالم".