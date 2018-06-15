شاهد تحية غريبة من ترمب لجنرال كوري شمالي ومصافحة مربكة

أثارت تحية بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب وجنرال من #كوريا_الشمالية جدلاً "إعلاميا" في الولايات المتحدة، بعد أن عرض التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية قبل يومين لقطات من "تحية عسكرية" وصفت بغير المعتادة وتم تناقلها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس.

وظهر في المقطع المصور القصير، ترمب يبادر إلى مصافحة وزير القوات المسلحة الكوري الشمالي، نو كوان تشهول، إلا أن الجنرال الكوري الشمالي ألقى عليه التحية العسكرية، فما كان من ترمب إلا أن بادله بدوره التحية العسكرية، في حين بدا تشهول في تلك اللحظة يهم إلى مصافحته، ما شكل "لحظة إرباك" أو إحراج التقطتها عدسات الكاميرا، وتناقلها فيما بعد العديد من المغردين الذين انقسموا فريقين.

ففي حين رأى البعض من محبي ترمب أن اللحظة عادية ولا تتضمن أي إحراج، رأى البعض الآخر أنها "مربكة" وغريبة أيضاً، كما انتقدوا أن يقوم رئيس الولايات المتحدة بإلقاء تحية عسكرية على جنرال في نظام عرف بأنه "قمعي".

في المقابل، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، مساء الخميس، على تلك الحادثة، مؤكدة أن تصرف الرئيس الأميركي أتى بشكل طبيعي، وكان مجرد تعبير حضاري أو رد من اللياقات، ومجرد تصرف بالمثل. وقالت: "عندما يقوم ممثل عن القوات المسلحة لدولة أخرى بأداء التحية، فأنت ترد بالتقدير ذاته بكل بساطة".

يذكر أن ترمب كان التقى زعيم كوريا الشمالية، #كيم_يونغ_أون في 12 مايو، في #قمة_تاريخية عقدت في جزيرة سانتوسا في #سنغافورة ، حيث وقع البلدان وثيقة مهمة تضمنت عدة مسائل، وتعهدت خلالها كوريا بنزع السلاح النووي دون التطرق إلى التفاصيل التي تركت إلى اجتماعات لاحقة مشتركة بين البلدين.