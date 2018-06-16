أغرب صورة بالمونديال.. مشجع مصري و"العاق راموس"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة طريفة لمشجع ظهر على مدرج المباراة التي جمعت فريقي إسبانيا والبرتغال في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في مونديال #روسيا 2018.

المباراة التي انتهت بتعادل إيجابي لثلاثة أهداف لكل منهما، ظهر فيها المشجع وهو يحمل لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية بما معناه: "نحن المصريون نشجع الفريق الإسباني ما عدا الابن العاق راموس".

ويقصد المشجع بها اللاعب سيرجيو راموس الذي كان هدفاً لهجوم العديد من الجماهير بمختلف ميولها بعد أن تسبب بإصابة للاعب المنتخب المصري #محمد_صلاح بعد أن أمسك راموس بيد صلاح في منتصف الملعب خلال لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، وأوقعه أرضاً، ليخرج صلاح مصاباً من أرض الملعب بعد 30 دقيقة، وهي الحادثة التي غيرت مجريات المباراة، وانتهت بفوز ريال مدريد بلقبه الأوروبي الثالث على التوالي.

وعاش بعدها راموس حياة "جحيم" بعد تدخله العنيف على محمد صلاح، ما جعله واحداً من أكثر الأشخاص المكروهين على وجه الأرض.