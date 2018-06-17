شاهد هذا الطفل من بلوشستان "حرّيف" في كرة القدم

أظهر فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي طفلاً من بلوشستان، لا يتعدى عمره العشر سنوات، وهو يُظهر مهارة فائقة و"حرفنة" في اللعب بكرة القدم.

وبدا الطفل في الفيديو الذي تمت مشاركته على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل، وكأنه يدعو جماهير ومحبي كرة القدم، الذين تتجه أنظارهم هذه الأيام إلى روسيا حيث يقام كأس العالم لكرة القدم، وكأنه يدعوهم من ذلك الطرف البعيد من العالم ويقول: "أنا هنا".