عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

شاهد هذا الطفل من بلوشستان "حرّيف" في كرة القدم

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أظهر فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي طفلاً من بلوشستان، لا يتعدى عمره العشر سنوات، وهو يُظهر مهارة فائقة و"حرفنة" في اللعب بكرة القدم.

وبدا الطفل في الفيديو الذي تمت مشاركته على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل، وكأنه يدعو جماهير ومحبي كرة القدم، الذين تتجه أنظارهم هذه الأيام إلى روسيا حيث يقام كأس العالم لكرة القدم، وكأنه يدعوهم من ذلك الطرف البعيد من العالم ويقول: "أنا هنا".

كلمات دالّة

#روسيا2018, #روسيا, #كأس العالم

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر