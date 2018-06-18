الإخوة الأعداء.. طالباني "يُراقص" جنديا أفغانيا بالسلاح

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الأفغانية، الاثنين، فيديو يعود لليوم الثاني لعطلة عيد الفطر، ويظهر في الفيديو عنصر من حركة طالبان وهو يرقص مع جندي على أنغام الموسيقى البشتونية الأفغانية.

ويبدأ الرقص بتوجيه أحد الجنود فوهة بندقيته نحو الطالباني مازحاً معه وهو يدعوه للرقص، ثم يبدآن بالرقص معاً والجندي الثاني يشاركهما في التصفيق، كما يطلق الجندي الراقص النار فرحاً.

وشهدت أفغانستان احتفالات واسعة خلال عيد الفطر بمشاركة عناصر طالبان والجنود، بعدما أعلنت طالبان هدنة في البلاد مدتها ثلاثة أيام تجاوبا مع الهدنة التي أعلنها الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، بدأت الجمعة، وهي الأولى التي يتم إقرارها رسمياً في أنحاء البلاد منذ الاجتياح الأميركي في 2001.

ودعا الرئيس الأفغاني يوم السبت إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام إلا أن طالبان أعلنت يوم الأحد عن رفضها لتمديد وقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية، مؤكدة استئناف القتال فور انقضاء الهدنة ليلة الأحد.