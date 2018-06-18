بالفيديو.. كيف عبرت سلمى حايك عن فرحتها بفوز المكسيك؟

نشرت النجمة العالمية، سلمى حايك، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، ظهرت خلاله وهي ترقص مرتدية قميص المنتخب المكسيكي، وذلك بعد فوزه مساء الأحد على نظيره الألماني حامل اللقب، ضمن نهائيات كأس العالم.

وعلقت الفنانة مكسيكية الأصل على الفيديو قائلة "تعيش المكسيك VIVA MÉXICO".

ولاقى الفيديو إعجاب آلاف من متابعي ومحبي النجمة العالمية على حسابها.

يذكر أن المنتخب الألماني عانى من البداية المتعثرة في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أحرزها في البرازيل قبل 4 أعوام، وذلك عقب خسارته المفاجئة صفر - 1 أمام منتخب المكسيك في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بمونديال روسيا 2018.