شاهد.. قط مغربي يطيح بـ"الروسي" و"يتنبأ" بنتيجة مباراة!

حظيت تنبؤات القطّ الروسي الأصمّ "أخيل" بنتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا باهتمام جماهيري كبير، خاصة بعد نجاحه في التكهنّ بخسارة منتخب السعودية أمام روسيا والمغرب أمام إيران، الأمر الذي أغضب المغاربة فقرروا الاستعانة بقط مغربي للتنبؤ بباقي نتائج مباريات فريقهم.



وتوقع "عرّاف المغاربة" فوز المغرب على البرتغال في المباراة الثانية من الدور الأول، التي تجرى يوم الأربعاء القادم، بعد أن خيّر القط بين قطعتي جبن تحمل إحداهما علم المغرب والأخرى علم البرتغال، ليقرّر في النهاية الأكل من الطبق الذي يوجد بجوار علم المغرب، الأمر الذي اعتبره الجمهور المغربي مؤشراً على أن فريقهم أكثر حظاً للفوز في المباراة القادمة.

وبالرغم من أنّها لقطات طريفة على هامش بطولة العالم لكرة القدم، إلا أنها ليست المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها الاستعانة بحيوانات للتكهنّ بنتائج المباريات، فقد سبق قط مونديال روسيا العديد من الحيوانات، أشهرها الأخطبوط "بول" الذي أذهل جمهور كرة القدم بتوقعاته الصحيحة في كأس العالم 2010، وكذلك الجمل "شاهين" الذي تنبّأ من صحراء دبي بالإمارات بنتائج مباريات مونديال البرازيل 2014.