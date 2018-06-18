لطيفة تؤدي العمرة.. وتفاعل كبير مع صورتها بتويتر

نشرت الفنانة لطيفة التونسية صورة لها من الحرم المكي أثناء أدائها العمرة في شهر رمضان. وذكرت أنها زارت أيضاً المسجد النبوي، وقالت: "أحمد الله تعالى أن أنعم عليّ بالعمرة في رمضان، وأن قدر لي أجمل الأعياد زائرة لسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام".

احمد الله تعالى أن أنعم على بالعمرة فى رمضان وان قدر لى اجمل الاعياد زائرة لسيدى رسول الله عليه الصلاة والسلام ..وهنا اقدم شكرى وامتنانى وتقديرى لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكه العربيه السعوديه وولى عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا pic.twitter.com/8qVy8gDZq8 — Latifa Al-Tunisia (@latisol) June 17, 2018

وتابعت: "وهنا أقدم شكري وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله جميعا".

ولقيت صورة لطيفة تفاعلاً كبيراً من متابعيها، لا سيما أن حديثها في برنامج "مجموعة إنسان"، الذي تطرقت فيه إلى موضوع العمرة، حمل تأويلات وتفسيرات غير دقيقة، ردت عليها السفارة السعودية في تونس في حينها عندما شددت على أنه "بإمكانها التقدم بطلب الحصول على تأشيرة كغيرها متى رغبت".

وهو ذات الأمر الذي أكدته الفنانة لطيفة في تغريدة سابقة لها أوضحت فيها أنها لم تُمنع من العمرة، لأنها لم تطلب من أي سفارة سعودية ذلك، على حد قولها.