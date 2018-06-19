بالفيديو.. "ما بلاش تغيب عنا تاني يا صلاح" من قلب روسيا

أحيا الفنان المصري #محمد_حماقي، مساء الاثنين، حفلته الغنائية في روسيا، وسط حماسة انتظار وترقب لمباراة الثلاثاء التي ستجمع بين المنتخب المصري والروسي.

إلا أن المفاجأة كانت في ترداد الجمهور الذي حضر الحفل لعبارة "ما بلاش تغيب عنا تاني يا صلاح"، التي تم تداولها في فيديو على مواقع التواصل، مذكرة بغياب اللاعب المصري الدولي #محمد_صلاح عن مباراة مصر الأولى ضد الأوروغواي والتي خسر فيها المنتخب بنتيجة 1- صفر في اللحظات الأخيرة.

يذكر أن حماقي أحيا، مساء الاثنين، حفلته الغنائية في روسيا، تحت عنوان "أم الدنيا"، احتفالًا بمشاركة منتخب مصر لكرة القدم في مونديال روسيا 2018.

وقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني، ومن بينها أغاني ألبومه الأخير "عمره ما يغيب"، التي لقيت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور المصري والعربي الحاضر في روسيا من أجل تشجيع الفرق العربية، لا سيما منتخب مصر في مباراته اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أنه قبل يوم واحد من المباراة المرتقبة التي ستجمع #المنتخب_المصري بنظيره الروسي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، حرص عدد كبير من نجوم الفن على التوجه لروسيا، من أجل دعم المنتخب في مباراته الفاصلة من أجل حلم الصعود إلى الدور الثاني من #المونديال.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على "إنستغرام" أثناء تواجد عدد كبير من النجوم بمطار القاهرة الدولي، قبل التوجه إلى روسيا.

وأظهرت الصور تواجد عدد كبير من النجوم، أبرزهم شريف منير وحسن الرداد والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمطرب سمير الإسكندراني، وأحمد رزق الذي سافر بصحبة نجله، وليلى علوي وفيفي عبده وأحمد عبد العزيز.