شاهد أطرف موقف لمحمد صلاح مع مشجع مصري: أعمل أيه..أبصم؟

موقف طريف حدث مع اللاعب المصري #محمد_صلاح المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي، وأحد مشجعي المنتخب المصري قبل المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع نظيره الروسي الثلاثاء.

وخلال خروج لاعبي المنتخب من فندق إقامة البعثة، ألقى أحد المشجعين المصريين قميصا خاصا به مع قلم كي يوقع عليه صلاح، إلا أنه بعد أن التقط القميص وجد صلاح توقيعه عليه، فتوجه إلى المشجع وقال له باللهجة المصرية: "طيب مانا ماضي عليه أهو، أعمل ايه، أبصم.."، وودع صلاح المشجع بابتسامة بسيطة.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت ردة فعل صلاح المرحة على المشجع اهتمام المتابعين.

وكان صلاح قد أحرز هدف منتخب #مصر الوحيد في المباراة التي أقيمت الثلاثاء أمام روسيا، وانتهت بفوز الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبذلك تأكد صعودها للدور الثاني في المونديال.