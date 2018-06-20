شاهد رد فعل مجدي عبد الغني بعد إنهاء محمد صلاح أسطورته

طيلة 28 عاما ومنذ آخر مشاركة للفراعنة في المونديال، أصبح هدف مجدي عبد الغني، لاعب المنتخب المصري آنذاك، وعضو اتحاد الكرة الحالي في مرمى هولندا بكأس العالم عام 1990، والذي أقيم في إيطاليا، أسطورة يتغنى بها اللاعب باعتباره آخر لاعب مصري يحرز هدفا في المونديال.

ظلت الأسطورة قائمة، يتغنى بها عضو اتحاد الكرة الحالي على سبيل الدعابة، ولكنها ظلت تؤرق المصريين الذين كانوا يتمنون كسرها، وظهور جيل جديد يحرز أهدافا عدة تنسيهم هدف عبد الغني، وهو ما تحقق أمس الثلاثاء على يد محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، الذي أحرز هدفا ومن ضربة جزاء أيضا في مباراة الفراعنة أمام منتخب روسيا.

وتداول مغردو مواقع التواصل في مصر فيديو لمجدي عبد الغني وهو يجلس فى مدرجات ملعب مباراة "كريستوفسكي"، الذى أقيمت عليه مباراة مصر مع روسيا، وظهر فيه ضاحكاً بعد نهاية المباراة وتسجيل محمد صلاح هدفا.

وقال عبد الغني ضاحكا "تانى واحد يجيب جون" في إشارة لهدف محمد صلاح، فيما كانت تعبيرات شاب مصري يلتقط له الفيديو غاضبة ومستاءة بسبب رد فعل عبد الغني إزاء هزيمة المنتخب وتضاؤل فرص صعوده للدور الثاني.

ودشن المغردون هاشتاغا على موقع تويتر أطلقوا عليه اسم مجدي عبد الغني، عبروا فيه عن غضبهم من رد فعل عضو اتحاد الكرة من هزيمة منتخب بلاده، فيما أبدى آخرون فرحتهم بكسر محمد صلاح لأسطورة هدفه.

وكانت أغلب التعليقات تحمل مضمونا واحدا أنه رغم حزن غالبية المصريين لهزيمة المنتخب، إلا أنهم سعداء بهدف محمد صلاح، الذي أنقذهم مما ووصفوه بالإنجاز الذي يتباهي به عليهم عبد الغني.