ناصر القصبي ينتحب على هزيمة مصر.. "انتو النكسة" 

تعرض الجمهور العربي عموما والشعب المصري خصوصا لصدمة كبيرة، بعد خسارة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره الروسي ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وإثر ذلك، عبر عدد كبير من نجوم الوسط الفني عن حزنهم من نتيجة المباراة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن للنجم الكوميدي السعودي، ناصر القصبي، وقعه الخاص الذي يفرضه في كل مناسبة، حيث حاول القصبي الربط بين ما حدث للمنتخب المصري وما تعرض له نظيره السعودي في الجولة الأولى، وهو ما دفعه للتغريد قائلاً: "مافيش حد أحسن من حد. احنا النكبة وأنتو النكسة.. تحيا مصر".

ولقيت تغريدة القصبي تفاعلا كبيرا، فقد أضفت جوا من المرح وخففت من مرارة الخيبة التي عمت صفحات مواقع التواصل بعد المباراة.

وكان المنتخب الروسي قد وضع قدما نحو التأهل لدور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم بتغلبه على المنتخب المصري 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وقد يتمكن المنتخب الروسي من التأهل إلى دور الـ 16 رسميا يوم الأربعاء في حال فوز منتخب أوروغواي على نظيره السعودي أو تعادلهما بأي نتيجة.