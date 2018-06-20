هكذا تفاعل النجوم مع هزيمة مصر بالمونديال

صدمة كبيرة تعرض لها الشعب المصري، بعد خسارة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره الروسي ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم المقام بروسيا.

وعبر عدد كبير من نجوم الوسط الفني عن حزنهم لخسارة المنتخب المصري، وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت ديانا حداد تفاعلاً كبيراً مع المباراة، حيث غردت قائلة: "كلها أخطاء مدربين والله حرام يا أخي يا هيكتور كوبر عندك خلل في خط الوسط غير يا أخي شو ناطر؟؟".

وكعادته لم يفوت محمد هنيدي الفرصة، حيث أظهر دعمه للفريق المصري، كما دافع كثيراً عن محمد صلاح الذي طاله الهجوم بسبب مشاركته في المباراة من البداية رغم أنه لم يكن جاهزاً بشكل كامل.

بدورها، دعمت الفنانة زينة المنتخب المصري، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر" أكدت فيها أن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية، مطالبة الجميع بدعمهم، خاصة أن مصر لم تصل إلى كأس العالم منذ 28 عاماً، كما دافعت عن صلاح.

النجم الكوميدي ناصر القصبي حاول الربط بين ما حدث للمنتخب المصري وما تعرض له نظيره السعودي في الجولة الأولى، وهو ما دفعه للتغريد قائلاً: "مافيش حد أحسن من حد احنا النكبه وانتوا النكسه.. تحيا مصر".

كذلك عبرت الفنانة أروى عن حزنها من أداء الفرق العربية في المونديال، من خلال تغريدة قالت فيها إن "الفرق العربية بتغلب بعضها بس للأسف".

وحاول يوسف الشريف مواساة الجمهور المصري بعد المباراة، حيث غرد قائلاً: "الحمدلله هاردلك.. كنا طمعانين في نتيجة أفضل.. ولكن قدر الله وما شاء فعل"، فيما حاول المخرج محمد دياب أن يتمسك بأمل التواجد في المونديال، والتأكيد على أن المنتخب لم يغادر بشكل رسمي بعد، وأن هناك فرصة من أجل الصعود للدور الثاني.