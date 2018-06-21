سيدة سعودية لمحمد عبده: "أحبه وأحب اللي يحبونه"

"قالت من أنت .. وقلت مجموعة إنسان.. من كل ضد وضد تلقين فيني .. فيني نهار وليل .. وافراح وأحزان"، بهذه الكلمات التي كتبها الأمير خالد الفيصل ولحنها فنان العرب محمد عبده دندنت السيدة السعودية أم فيصل تعبيرا عن حبها لأغاني أبو نورة.

وفي مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي واصلت أم فيصل بإثبات أنها من عشاق الطرب الأصيل، وقالت "قلبي اللي لواه من الصواديف لاوي ... جرحته الليالي والحظوظ الرديّة" وهي من أغنية "قلبي اللي" من كلمات الأمير خالد الفيصل.

"احبه واحب اللي يحبونه"

-ام فيصل في حفل محمد عبده pic.twitter.com/JvmoT69CNg — حنان™ (@7nOon_BM) June 20, 2018

وشددت أم فيصل في حوارها مع صاحبة الفيديو على حبها لمحمد عبده، وقالت وهي تمشي بخطوات بطيئة لكبر سنها "احبه وأحب اللي يحبونه أبو نورة".

واختتمت أم فيصل الفيديو بالدعاء لفنان العرب وقالت "جعله يسلم ويعافيه ويشفيه ويشفيني ويشفى كل من اشتكى".

وأضافت بصوت يملأه الفخر "فنان العرب .. فنان العرب".

يذكر أن محمد عبده قد أحيا حفلا جماهيريا، الاثنين الماضي، في الرياض، وفي الحفل قدَّم "فنان العرب" أعمالاً غنائية كلاسيكية وعاطفية وشاعرية، قديمة وجديدة، بلغ عددها 14 أغنية، أطربت جمهور الرياض الذي عاش ليلة من أجمل ليالي العـيد.

وحضر الجمهور بكثافة للاستمتاع بالحفل قبل ساعات من بدايته، فيما خُصِّص ثلثا مسرح مركز الملك فهد للسيدات، وذلك في الحفل العائلي الأول لأبو نورة في الرياض.