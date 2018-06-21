شاهد مذيعة تتعرض لتحرش على الهواء في المونديال

تعرضت مذيعة كولومبية لتحرش جنسي أثناء تغطيتها لفعاليات كأس العالم في #روسيا، ولكنها حافظت على ثباتها، فيما فر المعتدي بفعلته.

وكانت المذيعة #جوليث_غونزاليس_ثيران تتحدث أمام الكاميرا مباشرة، الجمعة الماضية، في مدينة #سارانسك الروسية، عندما اقتحم رجل المشهد، واحتضنها بقوة وقبلها عنوة، ثم هرب مسرعا.

وبثت المذيعة التي تعمل للقناة الألمانية دويتشه فيله، فيديو واقعة الانتهاك على موقع "إنستغرام"، نقلا عن "سي إن إن".

وقالت المذيعة إنها أعدت كل التفاصيل للبث التلفزيوني، مشيرة إلى أنها عندما ظهرت على الهواء، استغل أحد الأشخاص الموقف، وعندما بحثت عنه بعد الانتهاء من تقريرها التلفزيوني كان قد تلاشى.

ودعت المذيعة إلى إبداء مزيد من الاحترام للإعلاميات الإناث، وكتبت: "لا نستحق هذه المعاملة. نحن على نفس قدر الرجال من الاحتراف والاستحقاق. أشارك الجميع بهجة كرة القدم لكن يجب أن نضع حدودا بين الإعجاب والتحرش".