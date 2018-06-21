فيديو .. شرطة بريطانيا تحقق في تحية نازية بالمونديال

أعلنت #الشرطة_البريطانية الأربعاء أنها تحقق في صور لمشجعين للفريق الإنجليزي لكرة القدم يؤدون تحية النازي فيما بدا أنها حانة في مدينة فولغوجراد الروسية حيث أقيمت مباراة #إنجلترا مع تونس الاثنين.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاثة مشجعين يرفعون أياديهم بتحية النازي ويغنون أغنية مناهضة للسامية في إشارة إلى معسكر اعتقال #أوشفيتز النازي تتخللها صيحات النصر.

وقالت المحققة كارولين مارش التي تقود التحقيقات البريطانية المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم في #روسيا إن "السلوك الكريه الموجود في هذا الفيدو غير مقبول بالمرة ولن يتم التسامح معه".

وأضافت: "فريق التحقيق في المملكة المتحدة يجري تحريات سريعة بالفعل لتحديد هوية المشاركين وسيسعى لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضدهم".

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه "يدين بشدة" تصرفات الأشخاص في الفيديو.

وقال ممثل عن الاتحاد: "نعمل مع السلطات المعنية ومنها فريق التحقيق بالشرطة البريطانية، الذي يجري تحريات للتعرف على هوية الأفراد المشاركين واتخاذ الإجراء المناسب".

وأفاد أن "التصرف المخجل للأفراد في هذا التسجيل لا يعبر عن قيم غالبية مشجعي كرة القدم الإنجليز الذين يدعمون الفريق في روسيا".

وقبل مباراة تونس، أحيا مشجعو الفريق الإنجليزي ودبلوماسي بريطاني ذكرى ضحايا أعنف معركة في الحرب العالمية الثانية والتي دارت رحاها في فولغوجراد التي كانت في ذلك الوقت تحمل اسم ستالينغراد.

وفي المعركة أوقف الجيش السوفيتي الأحمر زحف القوات الألمانية بتكلفة بشرية تجاوزت مليون قتيل.

وتعليقا على واقعة تحية النازي، أوضحت السفارة البريطانية في روسيا أنها تنصح المشجعين الزائرين بأن "يكونوا ضيوفا جيدين أثناء وجودهم هنا، باتباع القوانين والعادات المحلية".