شاهد.. قس يصفع رضيعاً رفض التوقف عن البكاء أثناء تعميده

أظهر فيديو أثار جدلاً واسعاً لحظات قاسية يصفع فيها قس وجه طفل رضيع أثناء تعميده، وذلك لكي يوقفه عن البكاء المستمر.

وتظهر اللقطات المنتشرة على "يوتيوب"، كيف أن رجل الدين الناطق بالفرنسية صار غاضباً وفقد أعصابه عندما كان الطفل ينتحب داخل الكنيسة.

ومن ثم يظهر الفيديو المثير للقلق، كيف أن القس يرفع يده اليسرى على الطفل، بعد أن فشل في تهدئته.

ومن ثم قام بضرب الطفل بكف مفتوح، ما اضطر أقارب الرضيع المذهولين لتصرف القس، للتدخل.

وصارعت الأسرة لانتشال طفلها من بين أيدي الكاهن بعد الحادث المريع، بحسب ما وصفته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفي بداية المقطع، كان من الممكن سماع القس وهو يتحدث إلى الطفل ويبدو أنه يحاول استرضاءه.

وكانت امرأة، يفترض أنها أمّ الطفل، تحمله، وهي تحدث القس خلال مراسم التعميد.

وقد ضغط القس على الطفل باتجاه صدره في محاولة لتهدئته في البدء، ولكن الصراخ استمر وارتفع صوت الصغير.

ويبدو أن القس كان يقول للرضيع: "اهدأ، اهدأ، يجب أن تهدأ".

ومن ثم لم تمر سوى ثوانٍ حتى ضرب القس الطفل على خده.

وقفزت امرأة حاولت أن تبعد الطفل عن قبضة القس، في الوقت الذي أخذ فيه رجل يعتقد أنه والد الرضيع بالتقدم وأمسك بالطفل بغضب في نهاية المطاف.

وبحسب التقارير المنشورة في الصحافة الغربية لا يُعرف مكان تصوير الفيديو، ولكنه حدث في كنيسة أُجريت فيها الخدمة باللغة الفرنسية.