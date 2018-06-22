شاهد كيف ردت ممثلة مصرية على مهاجمة وفد الفنانين

مازالت الأزمة الخاصة بسفر وفد الفنانين إلى روسيا من أجل دعم المنتخب المصري مستمرة، وذلك بعدما حمّل البعض الوفد مسؤولية خسارة مصر من روسيا وخروجها مبكرا من المونديال الروسي.

والرد جاء هذه المرة من الفنانة سلمى أبوضيف التي كانت ضمن المتواجدين من أجل تشجيع المنتخب المصري، ونالها كغيرها من زملائها العديد من التعليقات السلبية.

واختارت سلمى أن ترد من خلال مجموعة فيديوهات نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أكدت فيها أنه على الجميع أن يحمد الله على المشاركة في كأس العالم بعد الغياب طوال السنوات الماضية.

وأشارت إلى كونها لا ترى أن هناك شخصا تسبب في خسارة المنتخب، خاصة أنها ذهبت مثلها مثل أي شخص من أجل تشجيع بلدها ولا تعرف شخصا في الفريق، ولم تلتق بأحد كما أشيع.

وأوضحت سلمى أبوضيف أنها دعمت المنتخب المصري على الرغم من كون روسيا ليست هي وجهتها المفضلة في السفر، معتبرة أنها دولة بعيدة وتمتلك أجواء باردة للغاية.

وطالبت الجميع بعدم لومها أو لوم أي شخص آخر على خسارة المنتخب، وعلقت على الأمر قائلة "متحطش غضبك على حد.. عشان قلة الأدب بنعرف يترد عليها كويس قوي".