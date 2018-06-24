صور.. هكذا استقبل رجال المرور قائدات المركبات بالسعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تهدأ ليلاً تعبيراً عن الفرح والبهجة بالقرار التاريخي ببدء قيادة المرأة للسيارة في السعودية، صورا لاستقبال رجال المرور في السعودية، فجر الأحد، السيدات قائدات المركبات بالورود دعما لهن وترحيبا بهن في شوارع المملكة، فيما شارك شباب رجال المرور في مبادرة #رافقتكم_السلامة، في جميع مناطق المملكة وقاموا بتوزيع الورود على كل سيارة تقودها امرأة في بادرة وصفتها مواقع التواصل بالجميلة والمحفزة والداعمة للمرأة ،فيما غمرت السعادة وجوه السيدات وهن يقدن سياراتهن.

ومع اللحظات الأولى في تطبيقه، بدأ عدد من السعوديات في ممارسة حقوقهن، فيما تنتظر أخريات إنهاء إجراءات استخراج رخصة القيادة.

بالورد نستقبلكم... يسعدنا إطلاق مبادرة #رافقتكم_السلامه بالتعاون مع ادارة المرور @eMoroor في جميع مناطق المملكة للترحيب و الاحتفال بقيادة المرأة السعودية ومشاركة فرحة الوطن 🇸🇦💚#المراه_السعوديه_تسوق pic.twitter.com/VmZyratVZo — مهند الحسون (@AlmuhanadSA) June 23, 2018

وكانت إدارات المرور في المملكة، قد بدأت وضع خطط السير الميدانية للتعامل الأمثل بحسب الأنظمة والتعليمات، فيما شهد المجتمع السعودي تفاعلا واسعا مع العديد من البرامج والأنشطة الاستعدادية لقيادة المرأة، في موجات كبيرة من الرسائل التوجيهية والتوعوية التي تبنتها العديد من القطاعات الحكومية والأهلية.