صور لعمرو وردة باكياً.. لاعب منتخب مصر "آسف لكل واحد"

تقدم #عمرو_وردة، لاعب #المنتخب_المصري، لكرة القدم باعتذار للمصريين بعد إخفاق المنتخب في مونديال روسيا، وخروجه من الدور الأول للتصفيات خالي الوفاض، بعد تلقيه 3 هزائم أمام روسيا وأوراغواي والسعودية.

وقال وردة على صفحته الشخصية على موقع تويتر، بعد أن نشر صوراً له بعد المباراة يمسح دموعه: "آسف لكل واحد كان نفسه نوصل لأكتر من كده، آسف إننا مقدرناش نحقق حلمكم ونفرحكم، آسف لكل الناس اللي جت مخصوص تشجعنا وترفع علم مصر لفوق، أنا بعتذر لواحد واحد منكم، بس بوعدكم إن محدش هيبطل شغل على نفسه لحد ما نشرفكم".

يذكر أن عمرو وردة من مواليد 17 سبتمبر 1993 في الإسكندرية، يلعب حاليا في نادي باوك اليوناني وهو نجل لاعب كرة السلة المصري السابق مدحت وردة، الذي حصل على لقب لاعب القرن في إفريقيا في كرة السلة.

آسف لكل واحد كان نفسه نوصل لأكتر من كده، آسف إننا مقدرناش نحقق حلمكم ونفرحكم، آسف لكل الناس اللي جت مخصوص تشجعنا وترفع علم مصر لفوق، أنا بعتذر لواحد واحد منكم، بس بوعدكم إن محدش هيبطل شغل على نفسه لحد ما نشرفكم .🇪🇬 pic.twitter.com/V9PUqI11vb — Amr Warda (@AmrWarda10) June 25, 2018

بدأ مسيرته الكروية كناشئ بنادي سبورتنج السكندري. وانضم للنادي الأهلي في يناير 2011، وكان عمره 17عاما، وشارك مع فريق الشباب تحت 20 عاماً وتألق معه حتى ثبت أقدامه، ثم تم تصعيده للفريق الأول بطلب من المدير الفني للنادي في هذا الوقت البرتغالي مانويل جوزيه.

بعدها، انتقل وردة من النادي الأهلي لخوض تجربة احتراف أوروبية وانتقل للعب في الدوري اليوناني، حيث يلعب حاليا في نادي باوك.

كما شارك وردة مع منتخب مصر في كأس العالم الحالية، ولعب أساسيا المباراة الأولى ضد أوروغواي وشارك كبديل، وفي المباراة الثانية أمام روسيا، ثم شارك كبديل في مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب السعودي.