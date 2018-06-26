ما خطب ناصر القصبي؟.. الممثل يعلق: "شكراً لمن سأل عني"

ضجت مواقع التواصل، الثلاثاء، بهاشتاغ #وفاة_ناصر_القصبي، بعد انتشار إشاعة لم يعرف مصدرها تفيد بوفاة الممثل السعودي.

وفي حين شكك مغردون سعوديون بالخبر، رجح آخرون أن يكون بطل العاصوف مريضاً أو أصيب بوعكة صحية ما.

وحاز الوسم على تفاعل كبير، ما دفع العديد من المحبين إلى الاتصال بالقصبي للاطمئنان.

فقد كشف الإعلامي، علي العلياني، أنه اتصل بالقصبي، مطمئناً محبيه أنه بخير.

وغرَّد على حسابه على تويتر، كاتباً: "قبل قليل هاتفت الصديق العزيز الباذخ في العطاء الرمز السعودي #ناصر_القصبي وأبشركم أنه يعيش في سعادة وهو بخير وجعله تاج على روسنا #وفاة_ناصر_القصبي لا تكذبون أيها الجبناء".

#وفاة_ناصر_القصبي



شكراً لكم جميعاً ولمن سأل عني

أنا بخير والحمدلله



محبة الناس كنز عظيم

شكراً مرة أخرى من القلب ❤️❤️❤️ — ناصر القصبي (@algassabinasser) June 26, 2018

وفي حين انتشر الهاشتاغ بشكل واسع، علق القصبي بكلمات مختصرة، على حسابه على تويتر قائلاً: "شكراً لكم جميعاً ولمن سأل عني أنا بخير والحمدلله محبة الناس كنز عظيم شكراً مرة أخرى من القلب".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطال إشاعة الموت الممثل السعودي ناصر القصبي.