شاهد "الأسطورة" مارادونا منهاراً خلال مباراة الأرجنتين

أظهر مقطع #فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو #مارادونا وهو يتلقى مساعدة للوقوف على قدميه بعدما شاهد فوز بلاده، الثلاثاء، على المنتخب النيجيري لتتأهل الأرجنتين لدور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم.

Looks like Maradona went hard AF during today's match pic.twitter.com/xLfmJ2CV8E — Busted Coverage (@bustedcoverage) June 27, 2018

وقالت وسائل إعلام أرجنتينية، ومن بينها صحيفة "لاناسيون"، إن مارادونا كان يعاني من انخفاض في ضغط الدم في الملعب قبل أن يغادره بشكل طبيعي بعد فترة وجيزة.

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وفي الفيديو يظهر رجل يساعد مارادونا على الوقوف على قدميه، ثم يقوده لغرفة مجاورة.

وأظهرت صور مارادونا وهو يحتفل في جنون إثر فوز الأرجنتين على نيجيريا بعدما جاء هدف الفوز.

وذكرت بعدها وسائل إعلامية أن مارادونا نقل إلى المستشفى. لكن وسائل إعلام أرجنتينية أخرى وصفت الواقعة بأنها مجرد مخاوف، بحسب رويترز.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي (الفيفا) إن مارادونا غادر الملعب ولم يدل بمزيد من التفاصيل. ولم يتسن بعد الاتصال بمتحدث باسم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتعقيب.

وقاد مارادونا #الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم عام 1986.