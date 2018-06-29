بالفيديو.. نساء يتعاركن بمطار بيروت..وما قصة "المعسل"؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، فيديو يظهر إشكالاً وصراخاً بين عدد من المسافرات في #مطار_بيروت الدولي.

إلا أن الإشكال لم يقف عند التلاسن، بل تطور إلى تضارب بالأيدي وعراك، استدعى تدخل بعض الرجال أيضاً.

وفي حين لم يعرف السبب الحقيقي الذي أشعل الخلاف، أفادت وسائل إعلام محلية إلى أن الإشكال بدأ بعد أن رفض أمن المطار السماح لراكبة بحمل علبة "معسل" معها في حقيبتها، فطالبتها سيدة أخرى بالخروج من الطابور كي تتمكن هي من تفتيش أغراضها، وإنهاء إجراءات السفر، دون تأخير.

بالفيديو تضارب نسوان في مطار بيروت بسبب أحَقِية مرور لأخذ الشنطات😂😂😂منيح ما طعنوا بعض بسكاكين pic.twitter.com/8BqGcM66wT — Samer h (@sam31halaby) June 29, 2018

فحصل تلاسن تطور إلى تضارب بين المسافرات، عندها تدخل بعض المسافرين أيضاً، وتحولت أرض المطار إلى مسرح للفوضى قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتفض الإشكال.

في المقابل، أوضح مصدر أمني في المطار لوسائل اعلام محلية أن الإشكال حصل الخميس، وهو "أمر طبيعي خصوصاً في الموسم السياحي، نظراً إلى كثافة المسافرين، ولكن ما جعل الخبر متداولاً هو انتشاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حل الخلاف فوراً بعد تدخل القوى الأمنية"، لافتاً إلى أن السبب خلاف حول حقيبة سفر .