بنغلاديشي يرتدي الزي السعودي يوم تكريمه.. والسبب!

كرّم مواطن سعودي في لفتة طيبة موظفاً من الجنسية البنغلاديشية يعمل لديه منذ 18 عاماً، نظراً لجهوده وأمانته طوال تلك الفترة.

وبدت السعادة على ملامح العامل "أبو الكلام" الذي ظهر في مقطع #فيديو مرتدياً الزي السعودي ويحتزم خنجراً على خصره، وهو يقص قالب حلوى دوّن عليه اسمه بحضور مالك المزرعة وعدد من العاملين.

وعن ذلك التكريم، قال المواطن علي العبيوي في حديثه لـ"العربية.نت": "أبو الكلام بدأ العمل لدينا في مزرعة شقيقي عام 1420، يهتم بالمواشي، وكان مثالاً للنزاهة والأمانة والعمل بإخلاص، وقد أعددنا له هذه الاحتفالية نوعا من التعبير عن الامتنان والشكر، وكان سعيداً بذلك، وأرسل صوره لعائلته الذين كانوا سعداء وفخورين بوالدهم".

وتابع العبيوي: "نعتبره واحدا منا، أمضى وقتاً طويلاً معنا، كان التعامل معه يتسم بالود والاحترام، وهو يستحق الكثير، وارتدى اللباس السعودي محبة لهذا البلد وأهله".