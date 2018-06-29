بهذه الصورة.. محمد هنيدي يسخر من نفسه

مازح الفنان المصري، محمد هنيدي، جمهوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال صورة نشرها يظهر فيها وهو في بداية مرحلة الشاب.

وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر هنيدي صورة يظهر فيها بشعر طويل مبتل، حيث كان يقضي وقتاً على البحر.

فيما كان تعليقه على الصورة هو الأطرف، حيث استخدم أبيات الشعر قائلا "أنا الوسيم وزاد من إشراقي.. ذاك العبير الحلو في أشواقي.. أنا الوسيم محبتي تزهو بمن.. يحلو محبا في الهوى الدفاق".

وفور نشر هنيدي الصورة وتعليقه عليها، تفاعل معه الجمهور الذي راح يسخر من استخدام هنيدي لهذه الأبيات من الشعر، وسأله البعض عن الوسامة التي يتحدث عنها.