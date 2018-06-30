شاهد ترمب يحرج "ضيفه".. متحدثاً عن كريستيانو رونالدو

أحرج الرئيس الأميركي نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حين التقاه قبل أيام في البيت الأبيض.

فخلال حديث مصور أمام الصحافيين، راح الرئيس البرتغالي يتحدث عن كرة القدم ومباريات كأس العالم، مغدقاً المديح على المنتخب البرتغالي، لا سيما اللاعب النجم #كريستيانو_رونالدو.

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وفي معرض الحديث، بادر دي سوزا ترمب قائلاً: "لا تنسَ أن تخبر الرئيس بوتين أن البرتغال لا تزال مشاركة في المونديال، وتتوق لربح الكأس".

وأضاف: "لدينا أفضل لاعب في العالم، كريستيانو رونالدو، لا شك أن ابنك يعرفه".

عندها قاطعه ترمب، متسائلاً: "إذاً إذا ترشح رونالدو للرئاسة، هل سيغلبك؟"، مستدركاً ومضيفاً: "لن يفوز بالانتخابات. أنت تعلم أنه لن يفوز".

إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي أن البرتغال تقدم أداء جيداً للغاية في المونديال، وأن كريستيانو لاعب مبهر، مستغرباً كيف له أن يقدم هذا الأداء رغم تقدمه في السن.