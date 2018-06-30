لماذا أثار هذا الفيديو غضباً ضد نانسي عجرم؟

على الرغم من أن الآلاف حضروا حفل الفنانة #نانسي_عجرم الخميس في مهرجان #موازين في المغرب، إلا أن لقطات قصيرة لنانسي عند وصولها، الأربعاء، أثارت جدلاً.

وفي التفاصيل، أنه لدى وصول صاحبة "ما تيجي هنا" المغرب، استقبلها عدد من جمهورها بالزفة المغربية، وقدم لها التمر والحليب كنوع من الترحيب، إلا أن الفنانة اللبنانية التي أخذت التمر بكل سرور، رفضت شرب الحليب، كما ظهرت حذرة في تعاملها مع المعجبين، ما دفع البعض إلى اتهامها بـ"التكبر والغرور".

يا لطيف ليش هيك فايتة خايفة ومصدومة ومستغربة وقرفانة!!! مين بدو ياكلك!! ضيعانك!!! ما كلك على بعضك شبر ونص، ليك كيف قرفانة من الناس الله يرحم ايام ما كنتي تمخطي بكمامك #شرطة_المشاهير pic.twitter.com/wzWQd5uXDh — شرطة المشاهير (@shorta_mashaher) June 29, 2018

كما قارنها البعض بالفنانة الخليجية #أحلام التي قامت بالتقاط الصور مع المعجبين قبل أيام عند إحيائها حفلها ضمن مهرجان موازين أيضاً.

في المقابل، دافع العديد من محبي نانسي عنها، مؤكدين أنها بدت عادية جداً وطبيعية وعفوية كعادتها، في هذا الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام مغربية عن نانسي نفيها لأي تعامل جاف أو متعالٍ مع جمهورها، موضحة أن لديها حساسية من الحليب.

كما نشرت على حسابها على تويتر، العديد من الصور وبعض الفيديوهات من المهرجان، تأكيداً على محبة الجمهور المغربي لها.