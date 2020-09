فيديو.. لطيفة لمعجب لبناني "جيت لك يلا نتصور"

.. حبيت كتير كيف تصرفت #لطيفة على السجادة الحمرا أمس بمهرجان #بياف ، حتى لو تمثيل ولكن فرحت قلب شخص بحبها والصراحة انصدمت إنو في حدا بحب لطيفة لهلدرجة 😂 #شرطة_المشاهير

A post shared by شرطة المشاهير 👮 (@shorta_almashahir) on Jun 30, 2018 at 12:19pm PDT