فيديو.. لطيفة لمعجب لبناني "جيت لك يلا نتصور"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطربة التونسية لطيفة على السجادة الحمراء في حفل البياف الذي احتضنته بيروت، وفي الفيديو تظهر لطيفة وهي تتعامل بكل محبة وتتبادل السلام والقبلات مع معجبيها.

والتقت لطيفة مع معجب يدعى عباس من لبنان، فبعد أن ألقت السلام عليه طلبت منه أخذ سيلفي وقالت له بحماس "جيت لك.. أنت ما تصورت معي؟؟ يلا نتصور"...

وعبر عباس عن مدى حبه لصاحبة أغنية "حبك هادي"، وإعجابه بأغانيها، وغنى أغنية "كل شيء في الحب واضح" لتشاركه لطيفة الأغنية وينال تصفيق الجمهور.

الفيديو حصد إعجابات الكثيرين الذين أكدوا أن الجمهور هو من صنع نجومية الفنان، وأشادوا بتواضع ومحبة لطيفة لجمهورها مذكرين بفيديو المطربة اللبنانية نانسي عجرم التي أثارت الجدل مؤخرا في المغرب بسبب ما وصفوه بـ"التكبر والغرور مع المعجبين".

موضوع يهمك على الرغم من أن الآلاف حضروا حفل الفنانة #نانسي_عجرم الخميس في مهرجان #موازين في المغرب، إلا أن لقطات قصيرة لنانسي عند... لماذا أثار هذا الفيديو غضباً ضد نانسي عجرم؟ سوشيال ميديا

فيما وصف آخرون تصرف لطيفة بالمصطنع وغير الحقيقي، ليدافع آخرون أن لطيفة كانت على طبيعتها.