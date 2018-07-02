فيديو.. جزائري يصوّر لحظات تعرّضه لحادث مرور مروّع

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، الأحد، مقطع فيديو يعرض لحظة تعرض سائق إلى حادث مرور مروع أثناء تصويره #فيديو_مباشر من جوّاله.

وظهر السائق الذي كان يقود سيارته بسرعة في طريق جبلي على أنغام #موسيقى_صاخبة، وهو يصوّب كاميرا الهاتف نحو الطريق لتوثيق المناظر الطبيعية المحيطة به، قبل أن يفقد التحكم في السيارة، لتنحرف عن مسارها وتنقلب منحدرة إلى الأسفل، وسط صيحات فزع وخوف صاحبها.

وبالرغم من سقوطها، لم ينقطع بث مقطع الفيديو، حيث وثقّ لوصول بعض أصحاب السيارات المارة من الطريق نفسه إلى موقع الحادث لمحاولة إسعاف صاحبه، والذي تبيّن من خلال الحوار الذي دار بينهم أنّه لم يصب بأي أذى.

وقال ناشطون إنّ الحادث وقع في مدينة وهران شمال غربي الجزائر، محذّرين من الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة والتصوير في الشارع، خاصة بعد تكرر هذه النوعية من الحوادث وانتشارها.