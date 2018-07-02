فيديو مروع.. لحظة انتحار فتاة سحقاً تحت قطار في مصر   

لقيت فتاة مصرية مصرعها، بعد أن ألقت بنفسها أمام قطار مترو الأنفاق بمنطقة مصر القديمة جنوب القاهرة.

وتلقت مباحث النقل والمواصلات في مصر بلاغاً بقيام طالبة بالانتحار، حيث ألقت بنفسها أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة الزهراء التابعة للخط الأول للمترو، الواصل بين حلوان والمرج.



وتبين أن الفتاة لا تحمل أي أوراق ثبوتية تكشف هويتها، وبالفحص كان جسدها قد تحول إلى أشلاء متناثرة.

وبسؤال سائق القطار قال إنه فوجئ بالفتاة تلقي نفسها أمام القطار وهو يسير بين محطتي الزهراء ومار جرجس، مضيفاً أنه توقف في المحطة التالية وأبلغ عن الواقعة.

وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف ملابساتها.

في سياق متصل، نشر مغردون مصريون ووسائل إعلام مصرية فيديو من كاميرات مراقبة بالمترو يكشف لحظات وقوع الحادث.

وتبين من الفيديو المتداول أن الفتاة ترتدي ملابس سوداء كانت تقف في المنتصف بين محطتين لتكون بعيدة عن الركاب، وفور قدوم القطار ألقت بنفسها أمامه، ولقيت مصرعها سحقاً على الفور أسفل عجلاته.