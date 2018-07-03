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فيديو.. كوستا يحذر مدرب إسبانيا من ضربة جزاء ضائعة

المصدر: دبي - حسام عبدربه
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ظهر مقطع فيديو لنجم المنتخب الإسباني، دييغو كوستا، وهو يحذر مدرب المنتخب، فرناندو هييرو، من اختيار زميله في المنتخب ونادي أتليتيكو مدريد، كوكي، لأداء ضربة الترجيح الثالثة أمام #روسيا، قبيل هزيمة #إسبانيا وخروجها المدوي من دور الستة عشر لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

والمثير في المقطع، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، منذ الاثنين، أن مهاجم المنتخب كوستا، استدار ناحية المدرب، بعد أن أخفق زميله لاعب الوسط كوكي في أداء ضربة الجزاء، وتوجه بجسده نحو المدرب قائلاً: "حذرتك من ذلك"، نقلاً عن "ديلي ميل" البريطانية.

يضع يده على رأسه عقب إخفاقه يضع يده على رأسه عقب إخفاقه

وأخفق المنتخب الإسباني، الأحد، في تسجيل ضربتي جزاء على يد كوكي وياغو أسباس بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي مع روسيا بالتعادل بهدف لكل منهما. بينما سجل المنتخب الروسي كل ضرباته الأربع.

والتقطت المحادثة بين كوستا وهييرو كاميرات القناة الإسبانية "ديبورتس كواترو".

مخاوف كوستا تحققت مخاوف كوستا تحققت

وفي المقطع الأول، ظهر كوستا، الذي فقد فرصة المشاركة في ركلات الترجيح عقب تبديله أثناء المباراة، وهو يشكك المدرب في قرار اختيار كوكي لتسديد ضربة الترجيح الثالثة.

وقال كوستا للمدرب عن كوكي: "هل هو بخير؟". وتبع السؤال لحظات شك من جانب مدرب المنتخب، وكابتن المنتخب لاعب ريال مدريد، سيرغيو راموس.

كوكي يخفق في ضربة الجزاء الثالثة أمام روسيا كوكي يخفق في ضربة الجزاء الثالثة أمام روسيا

ثم انضم للنقاش كوكي، وعندما سأله المدرب هييرو عن حالته على نحو مباشر، رد: "نعم، أنا بخير".

وفي المقطع الآخر، ظهر كوستا وهو يعاتب المدرب على تجاهل رأيه عقب إخفاق كوكي في التسجيل.

كوستا يعاتب مدرب المنتخب عقب إخفاق كوكي كوستا يعاتب مدرب المنتخب عقب إخفاق كوكي

كلمات دالّة

#مباراة, #مونديال, #منتخبات, #دييغو كوستا, #روسيا, #إسبانيا

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