محمد صلاح يشغل المصريين..جنيه إسترليني وبحث وهاشتاغ

أثبتت إحصاءات غوغل أن #المصريين قد كتبوا في محرك البحث مصطلح #الجنيه_الإسترليني في الساعات الماضية، حتى غدا الأكثر ترددا في البلاد، وذلك بعد أن أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين توقيع عقد جديد طويل الأمد مع النجم المصري #محمد_صلاح، بعد أكثر من عام بقليل من انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق.

وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت أن اللاعب، الذي انضم إلى الفريق قبل أكثر من عام، قادماً من روما الإيطالي، قد وقع على العقد الجديد ليحسم استمراره ضمن صفوف الفريق.

من جانبها كشفت صحيفة "ديلي ميل" تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول، وقالت إن العقد بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي الإنجليزي، وهو ما يفسر تداول المصريين لعملة الجنيه الإسترليني بهذه القوة من أجل معرفة ما يمثله الجنيه الواحد أمام نظيره المصري، بالتالي معرفة راتب محمد صلاح الأسبوعي محسوباً بعملة بلاده.

وبعد تجديد العقد، قال مدير النادي الإنجليزي، يورغن كلوب، إن صلاح قدم في الموسم الماضي مستوى مميزاً وسجل 44 هدفاً.

يذكر أن راتب محمد صلاح السابق في النادي الإنجليزي كان يبلغ 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.