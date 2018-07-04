بالفيديو.. شاب يطلق النار خلف مصلين في عمان

أقدم شاب في سلطنة #عمان على إطلاق النار خلف مجموعة من المصلين، الذين تفاجؤوا بصوت الرصاص من خلفهم.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، مصحوباً بالعديد من الانتقادات لهذا التصرف غير المسؤول.

بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن يقوم بإطلاق النار خلف مجموعة من المصلين توضح شرطة عمان السلطانية بأنه تم إلقاء القبض على المواطن المذكور ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/stYpjeOtTm — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 2, 2018

في المقابل، أعلنت شرطة عمان على حسابها الرسمي على تويتر، الثلاثاء، أنه تم متابعة الموضوع، وإلقاء القبض على مطلق النار.

وأوضحت قائلة: "بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواطن يقوم بإطلاق النار خلف مجموعة من المصلين توضح شرطة عمان السلطانية أنه تم إلقاء القبض على المواطن المذكور، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى الجهات القضائية".