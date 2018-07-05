انظر لحارس سكب ماء ساخناً بوجه عامل.. وأمانة جدة تتحرك

أقدم أحد الحراس في كورنيش جدة على سكب الماء الساخن بوجه أحد العمال الذين يعملون في كشك للبيع.

وبعد أن صورت إحدى النساء الموجودات هناك الحادثة، انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، مثيراً غضب العديد من المغردين السعوديين.

وقام أحد المغردين بالشكوى لأمانة جدة، ما دفعها إلى التحرك. فأقدمت الأربعاء على إنهاء عقد الموظف الذي تبين أنه يعمل في إحدى شركات الحراسة الأمنية، بعد سكبه الشاي الساخن على أحد العمال الذين يعملون داخل أحد البوفيهات بكورنيش جدة.

شكراً لتعاونك، تم مباشرة الحادثة

وأتضح بأن الموظف يعمل في شركة الحراسات الأمنية، وتم إنهاء خدماته وإحالته للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) July 4, 2018

وعلقت أمانة محافظة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر على هذه الحادثة، بعد الشكوى التي تقدم بها أحد المغردين، قائلةً: شكراً لتعاونك، تم مباشرة الحادثة ‏اتضح أن الموظف يعمل في شركة الحراسات الأمنية، وتم إنهاء خدماته وإحالته للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".