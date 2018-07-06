انظر إلى حارس المرمى الفرنسي يجهد لطرد حشرات تهاجم فمه

في الوقت الذي كان المنتخب الفرنسي يخوض اليوم الجمعة مباراة حاسمة في الانتقال إلى نصف النهائي مع منتخب #الأوروغواي، وأنهاها غانما هدفين لقاء لا شيء لخصمه، كان حارس مرماه Hugo Lloris منشغلا بمباراة مختلفة تماما وصعبة خاضها مع منتخب لم يكن هينا عليه، فأفراده جميعا من المهاجمين المحترفين، وهي #حشرات متنوعة من برغش وناموس وبراغيث، كانت تنقضّ على فمه بالذات لتسجل أهدافها، فظهر يجهد ليبصقها ويصدها عن الدخول.

هوغو لوريس، البالغ 31 سنة، هو كابتن المنتخب، كما وكابتن فريق Tottenham Hotspur الإنجليزي، ويبدو أنه غير معتاد على هجوم مكثف من الحشرات المتزايدة أعدادها في روسيا مع ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة فيها هذه الأيام، وفي الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" الآن، نراه يطرد حشرة من فمه كادت تدخل إليه كما كرة من ضربة جزاء، إلا أنه لفظها عن "المرمى الفموي" بصقا إلى الخارج.

وكانت الحشرات، ومنها البراغيث بشكل خاص، ظهرت بكثافة خلال مباراة خاضها المنتخب الإنجليزي مع نظريه التونسي، وفاز بها الأول قبل أسبوعين، فهاجمت أعداد كبيرة منها اللاعبين، وانتشرت على وسائل التواصل صور تظهرها وهي تحوم في الملعب والمدرجات.