بتشديد أمني.. شاهد محمد صلاح في حفل زفاف شقيقه

شارك نجم المنتخب المصري لكرة القدم #محمد_صلاح ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر صلاح والذي أقيم مساء الخميس في #مصر وسط إجراءات أمنية مشددة.

واقتصر حفل الزفاف الذي أقيم بإحدى القاعات الكبيرة بطريق الإسكندرية -طنطا على أقارب العروسين فقط، وبعض الشخصيات العامة، وذلك استجابة لرغبة أسرة صلاح، ومنعا للتزاحم ومضايقة العروسين.

وشارك في حفل الزفاف بعض المسؤولين في محافظة الغربية ونجوم الكرة.

وكان النجم المصري قد وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء قادما من العاصمة اللبنانية #بيروت، بعد قضاء عطلة هناك، وعقب انتهاء حفل الزفاف سيعود صلاح إلى #إنجلترا تمهيدا للمشاركة في فترة الإعداد لفريقه ليفربول.