طلاق أحلام يشعل التواصل الاجتماعي.. والفنانة ترد!

ردت الفنانة #أحلام على شائعة طلاقها من زوجها القطري، مبارك الهاجري، التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة ساخرة قالت فيها: "يا صاحب الهشتاق على الأقل سوّ هشتاق لحفلتي في ‎#أميركا تاريخ ٢١/ ٧ /٢٠١٨ المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه"، في إشارة إلى زوجها، لافتة: "وحنا نحب بعض واجد واجد" وكررتها 30 مرة.

وتفاعل المغردون مع هاشتاغ #طلاق_الفنانة_أحلام الذي وصل إلى الترند في موقع تويتر في الوقت الذي تقضي فيه الفنانة لحظات عائلية سعيدة بعد أيام من نجاح حفلتها الكبيرة في مهرجان "موازين" في المغرب التي لقيت أصداء واسعة.

إلى ذلك، تستعد أحلام للوقوف على مسرح "دولبي" بلوس أنجلوس في 21 تموز/يوليو الحالي، وهو المسرح الذي يشهد حفل توزيع جوائز "الأوسكار" منذ عام 2002 إلى اليوم. ويتوقع أن يكون النجاح حليفها أسوة بحفلتها التي أحيتها العام المنصرم على مسرح "والت ديزني".