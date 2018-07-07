عمرو دياب يصدم جمهوره بـ "لوك" غريب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صور للفنان #عمرو_دياب، والتي تم التقاطها في حفل زفاف أحياه الهضبة مؤخرا.

وما لفت انتباه الجمهور في هذه الصورة هو "اللوك" الذي ظهر به دياب، قبل شهر واحد من طرح ألبومه المنتظر، حيث قام بتغيير لون شعره إلى الأصفر. وبات هذا الأمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

عدد كبير من جمهور الهضبة أعرب عن انزعاجه من اللوك الذي اختاره دياب، واعتبر أنه لا يناسب عمرو دياب ويختلف عما اعتاد على مفاجأة الناس به. وتمنى جزء من الجمهور ألا يظهر مطربهم المفضل بهذا اللوك على غلاف ألبومه الجديد.

أما البعض الآخر فاعتبر أن عمرو دياب يحق له اختيار المظهر الذي يعجبه، وأنه دائما لا يستمع سوى لرغبته ويصر على مفاجأة الجمهور.