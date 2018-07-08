شاهد ثم احكم.. من المسؤول عن هذا الحادث؟

انقسم رواد مواقع التواصل بشأن المتسبب في حادث تصادم بسيط وقع بين سيارتين في موقف سيارات بمدينة أسترالية، رغم وجود شريط فيديو يوثق الحادث.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيديو لحادث تصادم أشبه بالخدش البسيط، مشيرة إلى أنه وقع في مدينة بيرث غربي أستراليا.

ويظهر في الفيديو الذي سجلته كاميرا مثبتة في سيارة قريبة، سيارة بيضاء من نوع "فورد" أثناء قيام سائقها بالخروج من الموقف، وسيارة أخرى من طراز "هوندا" كان يهم سائقها بصفها في الموقف.

وانتشر الفيديو سريعا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسرعان ما تداوله الكثيرين.

ورغم بساطة الحادث، الذي لم يسفر عن وقوع جرحى أو أضرار كبيرة، إلا أنه أثار جدلا بشأن المتسبب.

فالبعض حمّل صاحب سيارة "الفورد" المسؤولية، فهو "لم ينظر إلى جواره مطلقا"، فيما اعتبر آخرون سائق "هوندا" مسؤولا عن الحادث، إذ لم يراع وجود سيارة بصدد الخروج من الجوار.