أصالة تتغزل في محمد عبده وكاظم الساهر.. وهذا ما قالته

كما للسياسة رجال... وللعلم رجال... وللدّين رجال... أيضا ً للفنّ والإبداع وَالطّيب رجال... وهاهمّ الرجال الكبار ، يجتمعون في السعوديّه... ليتني معكم لأسّعد ، ليتني بين النّاس أسمعكم وأفخر، هذا هو العالم الَّذِي أنتمي إليه ، وهاهمّ أهله الَّذِين شدّوا من أزره ، ونفضوا من على سطحه بعض الغبار ، أنتم للحياة أحبّة وفخر ودواء للرّوح ، أطال الّله في عمركم وعمر منّ أحبّكم .أصاله#السعوديه#محمد_عبده#عبد_الله_رويشد #كاظم_الساهر#ماجد_المهندس #mbc #روتانا

A post shared by Assala (@assala_official) on Jul 4, 2018 at 5:08pm PDT