شاهد كيف هنأت والدة محرز نجلها بعد توقيعه لمانشستر سيتي

هنأت والدة اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز، أمس الثلاثاء، نجلها بطريقتها الخاصة أثناء مراسم توقيعه عقد انتقاله لنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

ويظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والدة مهاجم لستر سيتي الإنجليزي بجوار محرز، وتمسك بذراع نجلها لتقبله على وجنته أثناء توقيع عقده الجديد لينتقل إلى #مانشستر_سيتي.

وكان بطل الدوري الإنجليزي قد أعلن عن تعاقده مع الدولي الجزائري مهاجم ليستر سيتي لخمس سنوات، والتي ذكرت مصادر أنها تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن #محرز لعب 179 مباراة مع ليستر سيتي، وسجل 48 هدفا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في #الدوري_الإنجليزي الممتاز عام 2016 عندما قاد ليستر للفوز باللقب.