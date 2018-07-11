فيديو..رئيس حكومة المغرب السابق يغنّي لحفيده

بعيدا عن السياسة، تداول ناشطون عبر #مواقع_التواصل الاجتماعي مقطع #فيديو يظهر فيه رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران وهو يستعرض موهبته الفنية، في إحدى المناسبات الخاصة.

وصوّر شريط الفيديو بنكيران مؤديا الأنشودة الإسلامية التراثية الشهيرة "طلع البدر علينا"، مصحوبا بفرقة من العازفين والمنشدين.

وأثار صوته إعجاب الحاضرين في السهرة، التي قال معلّقون عنها إنها مناسبة عائلية احتفاء بمولد حفيده.

وهذه ليست المرة الأولى التي يغنّي فيها بنكيران في المناسبات أو الجلسات الخاصة، حيث اشتهر بصوته الجميل، منذ أن انتشرت له مقاطع فيديو وهو يغنّي للفنانة الراحلة أم كلثوم، وكذلك للموسيقي اللبناني مارسيل خليفة.