شاهد.. الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع الكشف عن تفاصيل الزواج المفاجئ للداعية الديني معز مسعود والفنانة المصرية شيري عادل، نشرت المصورة المصرية لميس أحمد الصور الأولى من حفل زفاف الثنائي الذي أقيم قبل فترة قصيرة، وذلك من خلال حسابها عبر #انستغرام.

وكشفت المصورة المصرية التي أسند إليها تصوير حفل الزفاف عن الصور، التي ظهر فيها الثنائي من الخلف ولم يظهرا بوجهيهما، وعلقت على الصور قائلة "ألف مبروك شيري عادل ومعز مسعود".

موضوع يهمك جدل كبير أحدثه زواج الداعية الديني #معز_مسعود من الفنانة #شيري_عادل، والذي مثّل مفاجأة وصدمة لجمهور ومحبي كلا... زوج غادة عادل يدافع عن زواج معز مسعود وشيري عادل ثقافة وفن

وأمام حيرة الجمهور ودهشته من الصور التي ظهر بها الثنائي من الخلف، قررت لميس أن تعلق لتؤكد أنه بمجرد الانتهاء من كافة الصور الخاصة بالزفاف ستقوم بنشرها للجمهور.