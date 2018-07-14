ناصر القصبي ينعى المسرحي محمد العثيم.. وهذا ما كتبه!

كتب الفنان السعودي، ناصر القصبي، السبت، تغريدة نعى فيها الكاتب المسرحي محمد العثيم في هاشتاغ #محمد_العثيم_إلى_رحمة_الله.

وكتب القصبي رحمة الله عليك يامحمد.. عاش مهموماً بالمسرح.. قربتنا سنوات الشباب وأبعدتنا وجهات النظر.. رحمك الله وأحسن إليك.

#محمد_العثيم_إلى_رحمة_الله

رحمة الله عليك يامحمد

عاش مهموماً بالمسرح

قربتنا سنوات الشباب وأبعدتنا وجهات النظر

رحمك الله وأحسن اليك — ناصر القصبي (@algassabinasser) July 14, 2018

هذا، وتوفي اليوم السبت الكاتب والمسرحي السعودي محمد العثيم، بعد معاناة طويلة مع مرض الفشل الكلوي.

وعمل العثيم محاضراً في الإعلام بجامعة الملك سعود، وتفرغ لعدد من اللجان كمستشار، وظل رغم مرضه وتقدم عمره اسماً لامعاً في المسرح والتلفزيون والشعر، ومشاركاً فيما يُطرح من قضايا وطنية.