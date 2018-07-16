بالصور.. ماكرون يحتفي بفرنسا "بطلة العالم"

عرضت محطات التلفزيون الفرنسية صور الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، وهو يحتفي بفوز منتخب بلاده بكأس العالم.

كما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً صورة لماكرون واقفاً في منصة الشرف في الملعب وهو يرتدي بزة رسمية رافعاً ذراعيه احتفالاً وهو يصرخ.

وانتشرت أيضاً مقاطع فيديو صورت في غرف تبديل الملابس برفقة اللاعبين، يظهر الرئيس في إحداها برفقة المدافع بنجامان مندي ولاعب الوسط بول بوغبا وهما يعلمانه كيفية القيام بحركة "داب"، التي استحدثها فنانو الراب في أتلانتا وتقوم على إخفاء الوجه بطية الذراع ورفع الذراعين بشكل متواز.

ويسأل مندي "السيد الرئيس ما هي الحركة الجديدة؟"، ويرد على سؤاله قائلاً "داب"، في حين يقوم ماكرون، الذي مارس كرة القدم في الجامعة، بالحركة مع بسمة عريضة.

وكان الرئيس الفرنسي قد زار اللاعبين قبل توجههم إلى روسيا وسيستقبلهم الاثنين عند الساعة 18.30 (16.30 بتوقيت غرينتش) مع طاقم الفريق الفني وعائلاتهم، بعد مرورهم في جادة الشانزيليزيه مع كأس العالم.