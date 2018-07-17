تحقيق بحادثة "الطفل الكابتن".. ابن 9 سنوات يقود قطاراً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو لطفل يقود المترو بالجيزة بمباركة والده، الأمر الذي أثار غضباً عارماً، ودفع السلطات إلى فتح تحقيق عاجل.

وكشف الفيديو الذي التقطه أحد ركاب المترو قيام قائد قطار مترو الأنفاق للخط الثاني الجيزة شبرا الخيمة، بتدريب ابنه المتواجد معه في قمرة القيادة، رغم مخالفة ذلك لقواعد التشغيل، على قيادة المترو.

وأبدى أحد الركاب غضبه بعد ما لاحظ أن قيادة القطار غير طبيعية وأن المترو يتعرض للاهتزاز خلال الرحلة وتوجه على الفور للسائق فور توقف القطار في إحدى المحطات لاستطلاع الأمر ليكتشف أن نجل السائق البالغ من العمر 9 سنوات هو من يقود المترو.

وعبر الراكب عن استيائه مما حدث ليفاجأ أن السائق يبرر له الموقف بأنه يدرب ابنه وأنه لا يوجد مخالفة في الأمر لينصرف الراكب رافضاً إكمال رحلته.

وطالب المغردون بالتحقيق مع السائق ومحاسبته بتهمة الاستهتار بأرواح الركاب وتعريض حياتهم للخطر وهو ما استجابت له الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو حيث قررت وقفه وإحالته للتحقيق.